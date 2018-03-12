Лыжница Лысова завоевала бронзу в гонке на 15 км на Паралимпиаде
Россиянка Михалина Лысова завоевала бронзу в лыжной гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпиаде в Пхенчхане, сообщает ТАСС.
Лысова выступала вместе со спортсменом-ведущим Алексеем Ивановым. Золотую медаль завоевала белоруска Светлана Саханенко. Второй стала украинка Оксана Шишкова.
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Паралимпийские игры — 2018. Лыжные гонки. 15 км свободным стилем среди спортсменов с нарушением зрения
1. Светлана Саханенко (Белоруссия) — 49:11,7
2. Оксана Шишкова (Украина) — 49:19,5
3. Михалина Лысова (Россия) — 52:29,2