Футболисты ЦСКА более двух часов не могли вылететь из Грозного

Футболисты ЦСКА более двух часов не могли вылететь в Москву из аэропорта в Грозном, где армейцы встречались с местным «Ахматом» в рамках 22-го тура чемпионата России, передает ТАСС.

Как сообщили представители ЦСКА, официальная причина не называется. Людям не разрешали приближаться к зданию аэропорта ближе чем на 100 метров. В здании работали кинологи.

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Отмечается, что в скором времени футболисты ЦСКА должны вылететь.

Встреча между «Ахматом» и ЦСКА завершилась со счетом 3:0 в пользу армейцев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.