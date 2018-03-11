Российский биатлонист Логинов выиграл спринт на этапе Кубка IBU

Россиянин Александр Логинов занял первое место в спринте на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), который проходит в российском Увате. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен преодолел дистанцию 10 км за 26 минут 0,3 секунды и допустил один промах на двух огневых рубежах. Второе место занял россиянин Алексей Слепов, уступивший победителю 1,4 секунды и также допустивший один промах. Третьим стал немец Филипп Наврат (+3,3; 0 промахов).

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Ранее сообщалось, что Логинов занял третье место в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU.

Биатлон. Кубок IBU. Уват. Спринт. Мужчины

1. Александр Логинов (Россия)

2. Алексей Слепов (Россия)

3. Филипп Наврат (Германия)