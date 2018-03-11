20-летняя Касаткина станет лучшей теннисисткой России

Дарья Касаткина (Россия) в одиночной встрече против Марины Заневской (Бельгия) в матче плей-офф... РИА Новости

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла чешку Катержину Синякову во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 6:2, 5:2 после отказала соперницы.

Таким образом, 20-летняя россиянка в рейтинге WTA, который будет опубликован 19 марта, обойдет Светлану Кузнецову и станет первой ракеткой страны.

Теннис. Индиан-Уэллс — 2018. 2-й круг
Катержина Синякова (Чехия) — Дарья (Касаткина) — 2:6, 2:5 — отказ Синяковой