20-летняя Касаткина станет лучшей теннисисткой России
Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла чешку Катержину Синякову во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 6:2, 5:2 после отказала соперницы.
Таким образом, 20-летняя россиянка в рейтинге WTA, который будет опубликован 19 марта, обойдет Светлану Кузнецову и станет первой ракеткой страны.
Теннис. Индиан-Уэллс — 2018. 2-й круг
Катержина Синякова (Чехия) — Дарья (Касаткина) — 2:6, 2:5 — отказ Синяковой