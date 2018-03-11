Горнолыжница Папулова стала пятой в супергиганте на Паралимпиаде
Российская горнолыжница Мария Папулова стала пятой в дисциплине «супергигант» в классе «стоя» на Паралимпиаде в Пхенчхане, сообщает ТАСС.
Результат спортсменки 1 минута 37,11 секунды.
Золото завоевала француженка Мари Боше (1:32,83), став шестикратной паралимпийской чемпионкой. Серебро у немки Андреа Ротфусс (отставание 0,27 секунды), третье место заняла канадка Алана Рамзи (+2,37).
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Паралимпийские игры — 2018. Горнолыжный спорт. Женщины. Супергигант в классе «стоя»
1. Мари Боше (Франция) — 1:32,83
2. Андреа Ротфусс (Германия) — +0,27
3. Алана Рамзи (Канада) — +2,37...
5. Мария Папулова (Россия) — 1:37,11