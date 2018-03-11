Медведев вышел в третий круг теннисного турнира в США

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира серии ATP в американском Индиан-Уэллсе, сообщает «Советский спорт».

Во втором круге Медведев в трех сетах обыграл итальянца Маттео Берреттини со счетом 6:7 (6:8), 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 44 минуты.

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В следующем круге россиянин встретится с победителем встречи испанца Пабло Карреньо-Буста и аргентинца Орасио Себальоса.

Теннис. Индиан-Уэллс. Мужчины. 2-й круг

Даниил Медведев (Россия) — Маттео Барреттини (Италия) — 6:7 (6:8), 7:5, 6:4