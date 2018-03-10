«Ак Барс» одолел «Амур» и вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ

«Ак Барс» на своем льду обыграл хабаровским «Амур» в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1, сообщает ТАСС.

В составе победителей шайбы забросили Антон Ландер и Роб Клинкхаммер. Автором единственного гола у гостей стал Павел Дедунов.

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Счет в серии стал 4:1 в пользу «Ак Барса», который вышел в следующий раунд плей-офф.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Восток. 5-й матч

«Ак Барс» (Казань) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

1:0 — Ландер (Азеведу, Секач) — 00:20,

1:1 — Дедунов (Коларж, Ушенин Владислав) — 12:29,

2:1 — Клинкхаммер (Свитов, Лямкин) — 53:02