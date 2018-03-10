Российская биатлонистка Лысова завоевала золото Паралимпиады

Россиянка Михалина Лысова взяла золото в соревнованиях по биатлону в гонке с раздельным стартом среди атлетов с нарушением зрения на Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане, сообщает ТАСС.

Лысова выступала со спортсменом-ведущим Алексеем Ивановым и показала результат 18 минут 48,3 секунды. Второй стала представительница Украины Оксана Шишкова (19 минут 26,4 секунды), третье место заняла белоруска Светлана Саханенко (20 минут 28,2 секунды; три промаха).

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Ранее российские биатлонистки Екатерина Румянцева и Анна Миленина завоевали золотую и серебряную медали на Паралимпиаде.

Папалимпийские игры — 2018. Биатлон. Раздельный старт среди спортсменов с нарушением зрения. Женщины

1. Михалина Лысова (Россия) — 18.48,3 (0);

2. Оксана Шишкова (Украина) — 19.26,4 (0);

3. Светлана Саханенко (Белоруссия) — 20.28,2 (3)