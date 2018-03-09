«Вашингтон» Овечкина проиграл «Лос-Анджелесу» в НХЛ
«Вашингтон» Александра Овечкина в гостях уступил «Лос-Анджелесу» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Кингз».
Победную шайбу в прошедшем поединке забросил Тревор Льюис.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
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1:0 – Картер (Мартинес, Пирсон) – 15:25 (5x5)
1:1 – Врана (Оши, Орпик) – 25:52 (5x5)
2:1 – Льюис (Картер) – 29:32 (5x5)
3:1 – Клиффорд (Копитар, Форборт) – 58:42 (en)