Гол и передача Дадонова помогли «Флориде» разгромить «Монреаль»
Хоккеисты «Флорида Пантерз» дома нанесли разгромное поражение «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:0, сообщает ТАСС.
В составе победителей шайбы забросили Джонатан Юбердо, Ник Бьюгстад, Мишель Хэйли, российский форвард Евгений Дадонов, который также сделал результативную передачу, и Винсент Трочек.
Реклама
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
1:0 — Юбердо (Трочек, Дадонов) — 16:16 (5x4),
2:0 — Бьюгстад (Барков, Яндл) — 21:41,
3:0 — Хэйли (Маккензи) — 22:44,
4:0 — Дадонов (Яндл, Барков) — 41:23,
5:0 — Трочек (Яндл) — 54:56 (4x5)