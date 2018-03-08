ЦСКА выбил «Спартак» из розыгрыша Кубка Гагарина

Эпизод матча между московскими ЦСКА и «Спартаком» в плей-офф КХЛ Официальный сайт хоккейного клуба ЦСКА

ЦСКА обыграл московский «Спартак» в четвертом матче 1/4 финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги и вышел в следующий раунд, сообщает ТАСС.

Встреча, прошедшая на домашней арене красно-белых, завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. В составе победителей шайбу забросил Мэт Робинсон.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В полуфинале плей-офф Западной конференции ЦСКА встретится с победителем серии «Йокерит» — «Сочи».

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. 4-й матч
«Спартак» (Россия, Москва) — ЦСКА (Россия, Москва) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
0:1 — Робинсон (Ничушкин, Блажиевский) — 31:37