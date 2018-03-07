Российский лыжник Большунов занял третье место на этапе Кубка мира
Выигравший четыре медали на Олимпиаде-2018 российский лыжник Александр Большунов занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в норвежском Драммене.
Первое и второе место заняли хозяева трассы — Йоханнес Клебо и Эйрик Брандсдаль.
Лыжные гонки. Кубок мира. 10-й этап. Драммен, Норвегия
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Мужчины. Спринт. Классический стиль
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:44.69
2. Эйрик Брандсдаль (Норвегия) — +1.05
3. Александр Большунов (Россия) — +3.78