Три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Вегас» в матче НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Артемий Панарин, Зак Веренски, Иэн Коул и Пьер-Люк Дюбуа. У гостей единственную шайбу забросил Эрик Хаула.

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Также в активе российского форварда две голевые передачи.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус Блю Джекетс» (США, Коламбус) — «Вегас Голден Найтс» (США, Парадайс) — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

1:0 — Панарин (Аткинсон, Дюбуа) — 00:16;

1:1 — Хаула (Перрон, Так) — 21:30;

2:1 — Веренски (Панарин, Дюбуа) — 28:01;

3:1 — Коул (Савар, Веннберг) — 29:47;

3:1 — Дюбуа (Панарин) — 57:39