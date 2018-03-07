Председатель совета директоров КХЛ вошел в топ-100 богатейших людей мира

Десять российских бизнесменов, связанных со спортом, вошли в список самых богатых людей мира, сообщает «Советский спорт».

Самым богатым из них стал председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко, занявший 82-е место в мире. Его состояние оценивается в $16 млрд.

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Также в топ рейтинга вошли:

118. Совладелец лондонского «Арсенала» Алишер Усманов ($12,5 млрд)...

140. Владелец «Челси» Роман Абрамович ($10,8 млрд)...

158. Владелец «Бруклин Нетс» Михаил Прохоров ($9,6 млрд)...

164. Президент магнитогорского «Металлурга» Виктор Рашников ($9,3 млрд)...

237. Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун ($6,9 млрд)...

242. Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев ($6,8 млрд)...

422. Президент «Автомобилиста» Андрей Козицын ($4,8 млрд)...

550. Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий ($4 млрд)...

791. Председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг ($3 млрд).