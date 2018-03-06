Передача Зайцева не спасла «Торонто» от поражения в матче с «Баффало»
«Баффало Сейбрз» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Баффало, завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Сэм Райнхарт, Джейсон Поменвиль, Земгус Гиргенсонс, Райан О'Райлли и Юхан Ларссон. У гостей дубль оформил Лео Комаров, также шайбу забросил Митчелл Марнер.
Российский защитник «кленовых листьев» Никита Зайцев отдал результативную передачу.
«Торонто» потерпело третье поражение подряд в регулярном чемпионате.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало Сейбрз» (США, Баффало) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Канада, Торонто) — 5:3
1:0 — Райнхарт (Ристолайнен, Окпосо) — 01:53 (5x4);
2:0 — Поменвиль (Ристолайнен, Ларссон) — 03:43;
2:1 — Комаров (Нюландер, Марло) — 19:52;
2:2 — Комаров (Мартин, Зайцев) --30:48;
3:2 — Гиргенсонс (Райнхарт, О'Райлли) — 33:30;
4:2 — О'Райлли — 35:35;
5:2 — Ларссон (Поменвиль, Нолан) — 49:55;
5:3 — Марнер (Кэррик, Райлли) — 57:57 (6х4)