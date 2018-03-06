Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть в овертайме «Калгари»

«Питтсбург Пингвинз» в овертайме обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Чад Руведел, Евгений Малкин, Крис Летанг и Джастин Шульц. У гостей отличились Марк Джордано, Микаэль Баклунд и Трой Брауэр.

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Также в активе российского форварда две голевые передачи.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург Пингвинз» (США, Питтсбург) — «Калгари Флэймз» (Канада, Калгари) — 4:3 (2:2, 1:1, 0:0, 1:0)

1:0 — Руведел (Кессел) — 02:10;

2:0 — Малкин — 03:05;

2:1 — Джордано (Брауэр, Стэйджан) — 06:14;

2:2 — Баклунд (Фролик, Хэмоник) — 10:18;

3:2 — Летанг (Малкин, Хагелин) — 37:01;

3:3 — Брауэр (Броди, Годро) — 39:57;

4:3 — Шульц (Кессел, Малкин) — 62:36