Генпрокуратура проведет проверку по делу о допинге у российских атлетов на Играх

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры России Александр Куренной сообщил, что ведомство начинает проверку по факту обнаружения положительных допинг-проб у керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой, которые выступили на Олимпийских играх 2018 года.

«Генеральная прокуратура России проверит информацию о возможных нарушениях законодательства по противодействию использования допинга спортсменами, вошедшими в олимпийскую сборную России, а также сопутствующие этому обстоятельства», — цитирует Куренного «Интерфакс».

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В допинг-пробе Крушельницкого был найден мельдоний. Проба Сергеевой дала положительный результат на триметазидин. Оба препарата входят в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее в Федерации керлинга России рассказали о ходе дела Крушельницкого.