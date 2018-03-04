В Италии сообщили причину смерти футболиста Астори

Причиной смерти капитана «Фиорентины» Давиде Астори стала остановка сердца по естественным причинам. Об этом сообщила Football Italia со ссылкой на прокурора города Удине Антонио Де Николо.

Прокурор отметил, что ситуация является нетипичной, потому что Астори регулярно проходил медобследования, которые не выявляли у него никаких отклонений.

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«Газета.Ru» подготовила специальный фоторепортаж, посвященный игроку.

Ранее сообщалось, что матчи чемпионата Италии, запланированные на 4 марта, были отменены.