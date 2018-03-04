Золотую медаль ЧМ-2006 легкоатлетки Котовой передали американской спортсменке

Американской легкоатлетке Тиане Бартолетте вручили золотую медаль чемпионата мира 2006 года, которая принадлежала россиянке Татьяне Котовой, обвиненной в нарушении антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

Награда торжественно была передана американке перед началом четвертого дня зимнего мирового первенства в Бирмингеме. Медаль вручила член совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций Стефани Хайтауэр.

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Испанская прыгунья в длину Консепсьон Монтанер, ставшая в 2006 году четвертой, получила бронзовую награду.

Ранее сообщалось, что медали пойманного на допинге белоруса перед началом второго дня вручили другим спортсменам.