«Трактор» в овертайме переиграл «Нефтехимик» в первом матче серии Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» в овертайме победил нижнекамский «Нефтехимик» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 4:3, сообщает ТАСС.

В составе победителей отличились Ник Бэйлен, Алексей Кручинин и Линус Виделль. Победную шайбу в первом овертайме забросил Виталий Кравцов. У «Нефтехимика» отметились Павел Куликов, Андрей Нестрашил и Ильдар Шиксатдаров.

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Второй матч в серии пройдет в Челябинске 5 марта.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала — Восток. 1-й матч

«Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:3 (2:1, 0:0, 1:2, 1:0)

1:0 — Бэйлен (Кручинин) — 06:41

2:0 — Кручинин — 08:59

2:1 — Куликов (Авцин) — 10:23

3:1 — Виделль (Щехура, Йюнге) — 50:09

3:2 — Нестрашил (Волгин, Эверберг) — 51:32

3:3 — Шиксатдаров — 54:00

4:3 — Кравцов — 67:26