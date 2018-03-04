«Трактор» в овертайме переиграл «Нефтехимик» в первом матче серии Кубка Гагарина
Челябинский «Трактор» в овертайме победил нижнекамский «Нефтехимик» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 4:3, сообщает ТАСС.
В составе победителей отличились Ник Бэйлен, Алексей Кручинин и Линус Виделль. Победную шайбу в первом овертайме забросил Виталий Кравцов. У «Нефтехимика» отметились Павел Куликов, Андрей Нестрашил и Ильдар Шиксатдаров.
Второй матч в серии пройдет в Челябинске 5 марта.
КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала — Восток. 1-й матч
«Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:3 (2:1, 0:0, 1:2, 1:0)
1:0 — Бэйлен (Кручинин) — 06:41
2:0 — Кручинин — 08:59
2:1 — Куликов (Авцин) — 10:23
3:1 — Виделль (Щехура, Йюнге) — 50:09
3:2 — Нестрашил (Волгин, Эверберг) — 51:32
3:3 — Шиксатдаров — 54:00
4:3 — Кравцов — 67:26