Участница Олимпиады-2018 из Ямайки провалила допинг-тест

Ямайская бобслеистка сдала положительный допинг-тест перед Олимпийскими играми 2018 года, сообщает ТАСС.

По информации RJR News, у спортсменки, чье имя не называется, в организме обнаружен кленбутерол, который является запрещенным веществом в списке Всемирного антидопингового агентства (WADA). Отмечается, что допинг-проба была взята в середине января 2018 года.

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Состав сборной Ямайки на Олимпиаде в Пхенчхане представляли скелетонист Энтони Уотсон и бобслеистки Джазмин Фенлатор-Викториан и Керри Рассел.

Федерация бобслея Ямайки начала расследование в отношении своего атлета. Сообщается, что в организации запросили допинг-пробу B. Спортсменке грозит длительная дисквалификация в случае, если проба даст положительный результат.