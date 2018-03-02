Знаменосцем от России на Паралимпиаде будет волонтер

Знаменосцем российских спортсменов на церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане выступит волонтер. Об этом заявил директор департамента по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крэйг Спенс. Его слова приводит ТАСС.

«Знаменосцем будет волонтер. Мы удовлетворили запрос Паралимпийского комитета России (ПКР)», — сказал Спенс.

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Спортсмены выступят в нейтральном статусе на Паралимпийских играх — 2018. В состав российской делегации вошли 29 спортсменов, вопрос об участии ряда атлетов из России еще не решен до конца.

Ранее сообщалось, что ПКР попросил назначить волонтера знаменосцем на Играх-2018.