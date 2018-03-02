Прыгунья в высоту Ласицкене рассказала о сложностях на чемпионате мира

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала победу на зимнем чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Бирмингеме.

«Не могу сказать, что победа на этом чемпионате мира далась мне легко, все-таки это необычный старт, все к нему готовились. Я была уверена, что мои соперницы к нему тщательно подготовятся и мы будем бороться на больших высотах.

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Все пошло не так, но я не давала себе возможности расслабиться, была готова к борьбе и ждала ее. Но в итоге мне пришлось бороться с собой, а это весьма сложно и отнимает нужные эмоции, требуемые для штурма больших высот», — цитирует Ласицкене ТАСС.

Ранее президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал выступление российских прыгунов в высоту.