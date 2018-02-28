Олимпийская призерка по баскетболу Илона Корстин родила дочку

Двукратная бронзовая призерка Олимпийских игр, генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин родила дочку, которая стала для нее первым ребенком. Об этом сообщила сама Корстин на своей странице в твиттере.

«Сегодня в нашей баскетбольной семье пополнение! На свет появилась моя доченька Виктория — моя самая главная победа в жизни!» — написала Корстин.

Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева родила сына.