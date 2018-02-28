Минобр США начал расследование о сексуальном насилии в детском спорте

Министр образования США Бетси Девос заявила, что организация начала свое расследование в отношении администрации Университета штата Мичиган, где ранее работал бывший врач американской сборной по гимнастике Ларри Нассар, который обвиняется в сексуальных домогательствах до спортсменок, сообщает ТАСС.

По информации The Wall Street Journal, Минобр США намерен выяснить, по какой причине работники университета не предприняли меры после первых жалоб о насилии.

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«Мы ожидаем, что администрация Университета штата Мичиган подробно сообщит о своих действиях по защите студенток от сексуальных домогательств», — сказала Девос.

Нассара приговорили к 125 годам тюрьмы за домогательства.

Ранее американские гимнастки заявили, что не хотят участвовать в расследовании скандала с врачом.