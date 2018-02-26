Уголовное дело в отношении жены Аршавина прекращено

Прокуратура Казахстана приняла решение прекратить уголовное дело в отношении жены полузащитника «Кайрата» и бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина Алисы Казьминой, сообщает «РИА Новости».

В январе 2018 жена Аршавина стала фигуранткой скандала, связанного с оскорблениями в адрес модели Ольги Семеновой. В частности, Алиса Казьмина, представившись сотрудником ФСБ, угрожала Семеновой. По итогам досудебного расследования правоохранительные органы пришли в выводу, что «факт угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а равно иным тяжким насилием над личностью, не нашел своего объективного подтверждения».

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В полиции Семеновой заявили, что с иском к Казьминой ей необходимо лично обратиться в суд.

Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура Казахстана завела уголовное дело в отношении Казьминой.