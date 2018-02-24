Сборная России по баскетболу проиграла Франции в матче отбора к ЧМ-2019

Сборная России по баскетболу в овертайме проиграла Франции в матче квалификации чемпионата мира 2019 года. Встреча завершилась со счетом 74:75, сообщает ТАСС.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Борис Диао, набравший 23 очка. У российской команды Дмитрий Кулагин отличился 17-ю баллами.

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Следующий матч квалификации Россия проведет 25 февраля с командой Боснии и Герцеговины.

Баскетбол. Квалификация ЧМ-2019. Группа E. 3-й тур

Франция — Россия — 75:74 ОТ (12:12, 16:17, 15:12, 18:20, 14:13)