Девять человек задержаны перед матчем между «Атлетиком» и «Спартаком»
Девять человек были задержаны в Бильбао перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» и московским «Спартаком», сообщает ТАСС.
«Было девять задержанных, четверо из которых — иностранцы, в частности, трое россиян и поляк, остальные пятеро — (испанские) соотечественники», — заявили в полиции.
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В консульский отдел посольства России заявили о взаимодействии с правоохранительными органами Бильбао.
Отмечается, что в результате стычек пострадали пять полицейских.
Ранее сообщалось, что переводчик «Спартак» Артем Фетисов подвергся нападению в Бильбао.