Девять человек задержаны перед матчем между «Атлетиком» и «Спартаком»

Девять человек были задержаны в Бильбао перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» и московским «Спартаком», сообщает ТАСС.

«Было девять задержанных, четверо из которых — иностранцы, в частности, трое россиян и поляк, остальные пятеро — (испанские) соотечественники», — заявили в полиции.

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В консульский отдел посольства России заявили о взаимодействии с правоохранительными органами Бильбао.

Отмечается, что в результате стычек пострадали пять полицейских.

Ранее сообщалось, что переводчик «Спартак» Артем Фетисов подвергся нападению в Бильбао.