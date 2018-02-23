Фигуристка Загитова принесла России первое золото Олимпиады-2018

Российская фигуристка Алина Загитова завоевала золотую медаль Олимпиады, сообщает ТАСС.
По результатам короткой и произвольной программы она набрала 239,57.
Серебряной призеркой стала Евгения Медведева (238,26), бронзовая медаль досталась канадке Кейтлин Осмонд (231,02).
Еще одна россиянка Мария Сотскова заняла восьмое место.
Олимпийские игры — 2018. Фигурное катание. Женщины. Общий зачет
1. Алина Загитова (Россия) — 239,57
2. Евгения Медведева (Россия) — 238,26
3. Кейтлин Осмонд (Канада) — 231,02...
8. Мария Сотскова (Россия) — 198,10