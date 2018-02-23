Фигуристка Загитова принесла России первое золото Олимпиады-2018

Начало в 03:30

Начало в 04:00

Начало в 04:15

Начало в 14:00

Начало в 14:15

Начало в 14:53

Начало в 15:30

1 Криппс/Копач 2 Фридрих/Маргис 3 Мелбардис/Стренга

Два экипажа показали одинаковый результат и завоевали золото - Франческо Фридрих / Торстен Маргис (Германия) и Джастин Криппс / Александр Копач (Канада)