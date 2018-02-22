Юрист: Крушельницкого ждет дисквалификация на два года

Адвокат Владимир Старинский в интервью «Газете.Ru» рассказал о том, какое наказание ждет керлингиста Александра Крушельницкого, который был пойман на мельдонии.

«Скорее всего, его ждет дисквалификация на два года, а бронзовую медаль придется вернуть», — рассказал юрист.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил Крушельницкого и его партнершу по команде Анастасию Брызгалову бронзы Олимпиады-2018.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции 13-го дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».