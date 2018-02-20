Слушания CAS по делу Крушельницкого запланированы на 22 февраля

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев сообщил предварительную дату слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу попавшегося на мельдонии Александра Крушельницкого. Слова Свищева приводит ТАСС.

«Сегодня мы практически полным составом Федерации керлинга России вылетаем в Пхенчхан на заседание CAS, которое предварительно назначено на четверг.

Но я не исключаю, что оно может пройти и завтра, поэтому мы хотим прилететь в Пхенчхан заранее.

Летят начальник команды Татьяна Харченко, я, все, остальные на месте ждут нас», — заявил Свищев, добавив, что федерация не может оставить спортсменов одних в сложной ситуации.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают сценарии защиты попавшегося на мельдонии Крушельницкого.

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