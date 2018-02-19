Слуцкий сыграл в КВН и пошутил о своей работе в Англии
Бывший главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий принял участие в одной из сцен в КВН и пошутил о своей работе в Англии, сообщает «Советский спорт».
«Ну, куда я полез? Почему я подумал, что русский может научить англичан в футбол играть?» — сказал он.
Слуцкий выступил за команду «Сборной Великобритании» в 1/8 финала Высшей лиги КВН. В декабре 2017 года он был уволен с поста главного тренера «Халла».
«Больше никаких важных решений в своей жизни я в баре принимать не буду». Леонид Слуцкий в свежем выпуске КВН �� pic.twitter.com/1kVDXXztiq— Руслан Абушкин (@abushkin) 18 февраля 2018 г.