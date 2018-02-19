Слуцкий сыграл в КВН и пошутил о своей работе в Англии

Бывший главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий принял участие в одной из сцен в КВН и пошутил о своей работе в Англии, сообщает «Советский спорт».

«Ну, куда я полез? Почему я подумал, что русский может научить англичан в футбол играть?» — сказал он.

Слуцкий выступил за команду «Сборной Великобритании» в 1/8 финала Высшей лиги КВН. В декабре 2017 года он был уволен с поста главного тренера «Халла».