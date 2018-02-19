В Испании судья хотел удалить футболистов за общение на другом языке
Главный арбитр матча «Эльгойбар» — «Идиасабаль», которые выступают в четвертом по силе дивизиону Испании, угрожал игрокам удалением с поля за общение на баскском языке, сообщает Marca.
Обе команды являются клубами из страны Басков, которая является Автономным Сообществом на севере Испании. На данный инцидент пожаловался тренер одной из команд.
В Министерства спорта Басконии возмутились данным поведением арбитрам и пообещала разобраться в ситуации.