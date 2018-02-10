Россия завоевала первую медаль Олимпиады в Пхенчхане

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Российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 метров на Олимпиаде в Пхенчхане.

Золото досталось Лим Хе Джуну из Южной Кореи, серебро у голландца Шинки Кнегта.

Эта медаль стала для 27-летнего Елистратова первой личной на Олимпиадах. В 2014 году в Сочи он выиграл золото в составе российской эстафеты.

Подробнее за развитием событий первого медального дня Олимпиады можно следить в трансляции «Газеты.Ru».

Олимпиада-2018. Шорт-трек. Мужчины. 1500 метров

1. Лим Хе Джун (Южная Корея) — 2.10,485

2. Шинки Кнегт (Нидерланды) — 2.10,555.

3. Семен Елистратов (Россия) — 2.10,687.