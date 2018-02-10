Глава Федерации фристайла России рассказал о проблемах с организацией на Играх

Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов рассказал, что сильно переживает за российских спортсменов на Олимпийских играх 2018 года.

«Уровень ответственности очень высок. Чувствуется напряжение. Переживаю за наше выступление на Играх. В Корее я бывал уже не раз, в том числе на тестовых мероприятиях. Отдельно встречались с представителями оргкомитета по поводу профилей трасс, смотрели олимпийскую деревню. То есть у нас изначально было представление о том, с чем спортсмены столкнутся здесь в организационно-бытовом плане. Это важно», — сказал Курашов в беседе со специальным корреспондентом «Газеты.Ru» Дмитрием Окуневым.

Глава ФФР также отметил проблемы, связанные с организацией в Пхенчхане.

«Единственное, что нас не радует — расстояние между местом расселения и фристайл-центром в 40 километров. Добираться около часа. Второй момент: в нашем пятнадцатиэтажном доме всего один лифт. Нужно заранее планировать выход. Это мелочи, конечно, однако из них в итоге складывается весь процесс. В остальном успех будет зависеть от судейства и погоды», — подчеркнул Курашов.

Ранее тренер российских керлингистов раскритиковал организацию Игр-2018.