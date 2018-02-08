Определился первый финалист Кубка Испании по футболу
«Севилья» одержала победу над «Леганесом» и по сумме двух встреч вышла в финал Кубка Испании, сообщает «Советский спорт».
Ответный полуфинальный матч, прошедший в Севилье, завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Хоакин Корреа и Франко Васкес.
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Первая встреча между командами завершилась ничьей — 1:1.
«Севилья» стала первым финалистом Кубка Испании. За вторую путевку поспорят «Валенсия» и «Барселона».
Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. Ответный матч
«Севилья» (Севилья) — «Леганес» (Леганес) — 2:0
Голы: 1:0 — Корреа, 15; 2:0 — Васкес, 89