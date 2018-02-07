Хачанов вышел во второй круг теннисного турнира во Франции
Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира ATP во Франции, сообщает «Советский спорт».
В матче первого раунда россиянин в трех партиях обыграл испанца Давида Феррера со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 28 минут.
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В следующем круге Хачанов встретится с литовцем Ричардасом Беранкисом.
Теннис. ATP. Монпелье, Франция. 1-й круг
Карен Хачанов (Россия) — Давид Феррер (Испания) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4