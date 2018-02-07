Оставшихся без места в других городах гостей ЧМ-2018 разместят в Казани

Руководитель управления по размещению в оргкомитете чемпионата мира по футболу Оксана Тубман рассказала, что гости первенства, которым не хватило места места в других городах России, разместят в Казани. Слова Тубман приводит ТАСС.

«В некоторых городах есть большая нехватка мест размещения. Сейчас решается вопрос, чтобы гостей, которые не смогли остаться переночевать в других городах, везти в Казань, где они смогут найти себе места для проживания», — сказала она.

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Чемпионат мира состоится с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее глава датского МИД выразил надежду на встречу сборных Дании и России в финале ЧМ-2018.