Капитан «Уотфорда» отпраздновал забитый мяч неприличным жестом
Нападающий английского «Уотфорда» Трой Дини отпраздновал забитый мяч в ворота «Челси» неприличным жестом, сообщает The Sun.
Капитан «шершней» на 42 минуте реализовал 11-метровый удар, показав трибунам средний палец.
По информации издания, расследованием инцидента с неприличным жестом может заняться Футбольная ассоциация Англии.
«Уотфорд» разгромил «Челси» со счетом 4:1.
Deeney in trouble... pic.twitter.com/R8Ki3sos1l— Tom McDermott (@MrTomMcDermott) 5 февраля 2018 г.