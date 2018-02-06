Капитан «Уотфорда» отпраздновал забитый мяч неприличным жестом

Капитан «Уотфорда» Трой Дини standard.co.uk

Нападающий английского «Уотфорда» Трой Дини отпраздновал забитый мяч в ворота «Челси» неприличным жестом, сообщает The Sun.

Капитан «шершней» на 42 минуте реализовал 11-метровый удар, показав трибунам средний палец.

По информации издания, расследованием инцидента с неприличным жестом может заняться Футбольная ассоциация Англии.

«Уотфорд» разгромил «Челси» со счетом 4:1.