МОК отказал 15 оправданным россиянам в приглашении на Олимпиаду-2018

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) отказала 13 российским спортсменам и двум тренерам, оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS), в приглашении на Олимпиаду-2018, сообщает ТАСС.

«Решение было принято на основаниях рекомендаций комиссии по рассмотрению заявок. После подробного анализа, проведенного комиссией, ее члены отметили наличие дополнительных элементов и/или доказательств, которые комиссия МОК под руководством Дениса Освальда не могла рассмотреть, поскольку не имела доступа к данным.

Дополнительная информация включала данные управленческой системы московской антидопинговой лаборатории (LIMS), следы запрещенных веществ, доказательства манипуляций и др.

Кроме того, комиссия согласилась, что решение CAS не сняло подозрений в допинге, не предоставив комиссии достаточную уверенность в том, что данные 13 спортсменов могут считаться чистыми», — говорится в заявлении МОК.

Ранее CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр в связи с нарушением антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи.

После данного решения Олимпийский комитет России (ОКР) обратился в МОК с просьбой допустить на Игры-2018 Александра Третьякова, Елену Никитину, Марию Орлову (скелетон), Александра Легкова, Евгению Белову, Максима Вылегжанина, Александра Бессмертных, Евгению Шаповалову, Наталью Матвееву (лыжный спорт), а также конькобежцам Ольге Фаткулиной, Александру Румянцеву, Артему Кузнецову, саночнице Татьяне Ивановой.

В числе оправданных россиян, кому в итоге было отказано в допуске на Игры оказались и тренеры Сергей Чудинов и Альберт Демченко.