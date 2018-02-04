Передача Кузнецова не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Вегасом»

«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Вегас Голден Найт» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает RT.

Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Райлли Смит, также шайбы забросили Райан Карпентер и Алекс Так. У хозяев отличились Чандлер Стивенсон, Мэтт Нисканен и Никлас Бекстрем.

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НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» (США, Вашингтон) — «Вегас Голден Найт» (США, Парадайс) — 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

1:0 — Стивенсон (Бигл, Нисканен) — 07:22;

1:1 — Карпентер (Белльмар, Шмидт) — 16:06;

2:1 — Нисканен (Кузнецов, Орлов) — 28:38;

2:2 — Смит (Так, Маршессо) — 38:53 (5x4);

3:2 — Бекстрем (Юус, Бураковски) — 40:52;

3:3 — Смит (Маршессо, Карлссон) — 49:21;

3:4 — Так (Карпентер, Белльмар) — 54:48