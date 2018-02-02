В Южной Корее появилось движение болельщиков в поддержку россиян на Играх-2018

Южнокорейская правящая партия «Тобуро» запустила движение болельщиков, которое будет поддерживать российских спортсменов на Олимпийских играх, сообщает ТАСС.

В торжественной церемонии, которая состоялась в Сеуле, приняли участие лидер партии Чху Ми Э и посол России в Южной Корее Александр Тимонин.

Реклама

«Наша партия, как мы и обещали, сформировала группу поддержки, которую мы сегодня официально запускаем. Тем самым мы хотим показать, что мы с Россией друзья», — заявила глава партии.

Российский посол выразил благодарность южнокорейской стороне. По словам Тимонина, данное движение является подтверждением высокого уровня отношений между странами.

«Для нас особенно важно, что это решение со стороны парламента принято несмотря на беспрецедентное давление на российских спортсменов, несмотря на попытки международных спортивных чиновников отстранить от участия в Играх многих атлетов из России, предъявив им безосновательные обвинения в употреблении допинга», — сказал российский посол.

«Участие наших спортсменов в Играх сделает Олимпиаду еще более интересной, зрелищной и привлечет еще большее число зрителей из всех стран мира», — добавил Тимонин.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенхане с 9 по 25 февраля.