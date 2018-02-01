Английские клубы потратили рекордное количество денег в зимнее трансферное окно

Клубы английской Премьер-лиги потратили в зимнее трансферное окно £430 млн, что является рекордом для лиги в зимний трансферный период, сообщает BBC.

Также клубы установили рекорд по затратам в последний день января — £150 млн.

Самым дорогостоящим футболистом стал нападающий Пьер-Эмерик Обамейянг, перешедший из дортмундской «Боруссии» в лондонский «Арсенал» за £56 млн.

Предыдущее достижение было установлено в 2011 году, когда клубы потратили £205 млн.