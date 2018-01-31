Саночник Репилов: весь мир будет ждать от россиян ошибок на Олимпиаде

Вице-чемпион мира — 2017 по санному спорту Роман Репилов на встрече российских участников Олимпиады в Пхенчхане с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил главу государства за поддержку, сообщает RT.

«Я хотел бы поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за поддержку спорта в такой сложной ситуации. Хочу также обратиться ко всем спортсменам сейчас.

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Мы едем на Олимпиаду, где на нас будет смотреть весь мир и ждать того, что мы ошибемся, что у нас что-то может не получиться.

Мы должны им всем доказать, что мы русские, что мы сильные, что нас не получится сломить тем, что не допускают наших товарищей по командам.

Мы должны собраться и приехать туда, выиграть — все мы лучшие в своих видах спорта — и доказать, что мы самая сильная спортивная держава в мире», — приводит слова Репилова официальный сайт президента России.

Ранее сообщалось, что первые российские спортсмены вылетели на Олимпиаду в Корею.