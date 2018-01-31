Турецкий клуб приобрел футболиста за биткоины
Турецкий «Харунустаспор», имеющий статус любительского футбольного клуба купил Омера Фарука Кироглу за биткоины, сообщает RT.
Часть от суммы трансфера составила 2500 лир, выплаченная наличными. Остаток турецкий клуб заплатил биткоинами в размере 0,0524, что, по нынешнему курсу, приблизительно равняется €440.
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Данный вид сделки стал первым и истории футбола, когда игрок перешел в клуб за криптовалюту.
Ранее сообщалось, что датский хоккейный клуб предложил игрокам зарплату в биткоинах.
Sakarya 1. Amatör Küme B Grubu'nda bulunan Harunustaspor sanal para birimi olan 'Bitcoin' ile kulübe futbolcu transferi gerçekleştirdi. pic.twitter.com/67fTxPFehf— FutbolArena (@futbolarena) 30 января 2018 г.