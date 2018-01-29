Российские паралимпийцы будут дисквалифицированы за нарушение правил МПК

Российские паралимпийцы будут дисквалифицированы за нарушение правил выступления в нейтральном статусе на Играх 2018 года в Пхенчхане, сообщает ТАСС.

Требования, опубликованные на сайте Международного паралимпийского комитета (МПК), соответствуют тем, которые высылал Международный олимпийский комитет российским спортсменам.

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Нарушения могут привести к дисквалификации всей делегации, а также аннулированию всех результатов российских спортсменов на Играх-2018.

29 января МПК принял решение продлить дисквалификацию Паралимпийского комитета России (ПКР) и допустить российских спортсменов до участия в Играх-2018 в нейтральном статусе.