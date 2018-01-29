Француженка пожаловалась на отсутствие допинг-проверок в России

Бывшая французская фигуристка Натали Пешала раскритиковала антидопинговую систему в России, заявив, что у нее ни разу не брали допинг-проб для проверок.

«Антидопинговая система работает не одинаково для разных стран. Я тренировалась в России три года, и меня ни разу не проверяли на допинг. Меня проверяли везде, в какой стране я только ни была, но не в России. И это касается не только меня, но и моего партнера Фабьяна Бурзу и других известных фигуристов, которые бывали в России», — цитирует фигуристку RMS Sport.

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Пешала также рассказала, что спортсмены во время тренировочного процесса могли свободно употреблять запретные вещества.

«Просто так никуда не попадешь, но клянусь, меня ни разу в России не проверяли на допинг. Когда мы там тренировались, то знали, что допинг-офицеры к нам точно не придут», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил до участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане спортсменов сборной России по фигурному катанию Ксению Столбову и Ивана Букина без объяснения причин.