Российские биатлонисты стали третьими в общем зачете на чемпионате Европы

Сборная России по биатлону заняла третье место в общем медальном зачете на чемпионате Европы в итальянском Риднау-валь-Риданна, сообщает RT.

Всего россияне выиграли одну золотую медаль, две серебряные и две бронзовые. В частности, одну золотую и одну серебряную награду завоевал Александр Логинов — в гонке преследования и в спринте соответственно. Еще одно серебро сборная России выиграла в смешанной эстафете. По одно бронзе в копилку российской команды принесли Виктория Сливко и Евгений Гараничев в индивидуальной гонке и гонке преследования соответственно.

Реклама

Первое место в общем зачете заняли французские биатлонисты, которые завоевали по две золотые и серебряные медали, а также еще одну бронзовую. Второй стала сборная Украины — 2-1-0.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты заняли второе место в смешанной эстафете на чемпионате Европы.