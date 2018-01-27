Российский боксер по прозвищу Большие проблемы нокаутировал соперника тремя ударами

Российский боксер Александр Подольский по прозвищу Большие проблемы (Big Troubles), выступающий в легкой весовой категории, одолел грузинского спортсмена Анзора Гамгебели на бойцовском вечере в Валенсии.

Россиянин одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. Этот триумф стал десятым в карьере Подольского.

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«Иногда получается, что все, что к бою готовишь, не удается продемонстрировать. А здесь первые три удара по корпусу уже поставили точку, — заявил после боя Александр. — Защиту показать не получилось, так как времени не хватило благодаря атаке, которая у меня была на неплохом уровне».

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