Фигурант дела о хищении 13,8 млн рублей вошел в руководство «Амкара»

Бывший министр спорта Пермского края Павел Лях, обвиняемый в хищении 13,8 млн рублей при реконструкции стадиона «Динамо» в Перми, вошел в руководство «Амкара», сообщает URA.Ru.

«Я работаю заместителем гендиректора по развитию. Это пока все, что могу сказать», — сказал Лях.

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Также Лях обвиняется в превышении должностных полномочий. В течение года он находился под домашним арестом. Сейчас бывший министр спорта Пермского края остается под подпиской о невыезде.

Ранее гендиректор «Амкара» рассказал о трудностях с финансированием.